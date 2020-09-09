Названа дата следующего боя Уральского Халка Ивана Штыркова

Фото: пресс-служба турнира RCC

Российский спортсмен Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк проведет свой следующий бой уже 10 октября на турнире RCC. Он возглавит девятый турнир RCC: Intro, однако кто станет его соперником, пока неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба турнира RCC.

Для Ивана Штыркова этот бой станет вторым за этот год. Последний раз он выходит в клетку лишь в феврале на турнире RCC: Road to PFL и решением судей выиграл у Михаила Пастернака.

- Отметим, что сейчас российский боец выступает сразу в двух организациях RCC и Rizin. Летом этого года Штырков мог провести титульный бой в Японии, но из-за пандемии коронавируса турниры были приостановлены, - рассказали в пресс-службе.

У Штыркова сейчас на счету 17 побед и 1 поражение. Он находится на 37 строчке мирового рейтинга тяжеловесов по версии FightMatrix. Сейчас Иван находится в Екатеринбурге, где проходит подготовку к предстоящему бою.