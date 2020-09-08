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В октябре в Екатеринбург завезут 57 новых автобусов

Первыми на дороги города запустят маршруты №21, №25 и №50
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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В октябре в Екатеринбург завезут 57 новых автобусов

В октябре в Екатеринбург завезут 57 новых автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в октябре этого года в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов. Об этом во время представления новой транспортной реформы в администрации Екатеринбурга заявил замглавы города Алексей Бубнов.

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы подали заявку для участия. Выиграли конкурс, заключили контракт на поставку 57 газомоторных автобусов для ЕМУП «Гортранс», - рассказал чиновник. – В октябре эти автобусы появятся.

Первыми на дороги города запустят автобусы маршрутов №21, №25 и №50. Интервал движения составит от пяти до семи минут.