В октябре в Екатеринбург завезут 57 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в октябре этого года в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов. Об этом во время представления новой транспортной реформы в администрации Екатеринбурга заявил замглавы города Алексей Бубнов.

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы подали заявку для участия. Выиграли конкурс, заключили контракт на поставку 57 газомоторных автобусов для ЕМУП «Гортранс», - рассказал чиновник. – В октябре эти автобусы появятся.

Первыми на дороги города запустят автобусы маршрутов №21, №25 и №50. Интервал движения составит от пяти до семи минут.