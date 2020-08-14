Удар ниже пояса: в Екатеринбурге опять испортили работы Покраса Лампаса

Фото: сообщество SAH Chat

Пару дней назад в Екатеринбург прилетел известный художник Покрас Лампас. Он участвует в нелегальном стрит-арт фестивале «Карт-бланш», в рамках которого уже успел создать два своих работы. Первая – на фасаде завода «Уралмаш», вторая – на площади у Театра Драмы. К сожалению, долго объекты не прожили – их испортили уличные вандалы, нарисовав на них мужские половые органы.

«КП-Екатеринбург» решил узнать мнение художника по поводу такой выходки.

- Я только сейчас открыл соцсети. И увидел, что там нарисовали. Мне как раз прислали фотки. Я планировал делать новый объект сегодня вечером, но, учитывая ту ситуацию, которую мы с утра видим, я пока в раздумьях, - рассказал Покрас Лампас. – Не знаю, буду ли я что-то [у Драмтеатра] исправлять.

Напомним, в прошлом году художник участвовал в фестивале «Стенограффия», который летом проходил в Екатеринбурге. Тогда Покрас создал на Площади первой пятилетке на Уралмаше гигантский «Супрематический крест», который тоже долго не прожил – сначала его закатали под асфальт коммунальщики, а затем пришла зима, и краска просто не пережила холодов.