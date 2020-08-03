3 Авг. 2020 2020-08-03T19:11:38+03:00

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Художник Покрас Лампас приедет в Екатеринбург на нелегальный фестиваль «Карт-Бланш». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Фестиваль уличного искусства, художники которого работают без согласований, спонсоров и партнеров пройдет в этом месяце. Как рассказал Покрас Лампас, в Екатеринбург приедут 55 авторов и творческих коллективов со всей России.

- Полторы недели в середине августа эта армия будет создавать рисунки, постеры, инсталляции, акции и многое другое по всему городу. Ребята любят Екатеринбург, и хотят влюбить в него не только приглашенных художников, но и всю страну. Я прилечу на фестиваль со своими проектами – ждите совсем скоро, - написал каллиграфист.

Также Покрас Лампас раскрыл настоящий текст восстановленного «Метасупрематического Креста» на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Оказалось, что в его работе присутствует такая фраза: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Каллиграфист выразил удивление, что ранее его никто не пытался расшифровать. При этом по его словам, о новом тексте никто не знал.

«Метасупрематический Крест» Покраса Лампаса Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

- Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание, - написал Покрас Лампас. - Было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст - притом, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год.

Отметим, что «Карт-Бланш», на который планирует приехать Покрас Лампас, проходил в Екатеринбурге уже два раза - летом в 2018 и 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU