И снова в Екатеринбурге: Покрас Лампас создал на Уралмаше манифест каллиграфутуризма

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбург прилетел известный художник и автор скандального «Метасупрематического креста» Покрас Лампас. В этом году он участвует в нелегальном стрит-арт фестивале «Карт-бланш», который проводится в столице Урала вот уже третий год подряд. О своем визите художник написал в Instagram.

- Полторы недели в середине августа эта армия будет создавать рисунки, постеры, инсталляции, акции и многое другое по всему городу. Ребята любят Екатеринбург, и хотят влюбить в него не только приглашенных художников, но и всю страну. Я прилечу на фестиваль со своими проектами – ждите совсем скоро, - написал каллиграфист.

Накануне ночью Покрас вернулся на Уралмаш, чтобы создать серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. По словам авторов сообщества «XYZ Media», которые опубликовали видео работы художника, серия находится на одном из зданий завода «Уралмаш».

На одной из работ можно различить слово «Манифест», а на другой – «13.08.2020 Уралмаш. 03:49».