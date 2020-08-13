Нужна ли в школу справка об отсутствии коронавируса: отвечает департамент образования

Всего же с 1 сентября свои двери откроют 165 школ, все они начнут работу в очном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году от учащихся школ не будут требовать справки об отсутствии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Справки об отсутствии COVID-19 у ребенка не нужны, - подчеркнула Екатерина Сибирцева.

Кроме этого представительница городской администрации сообщила, что на наличие заболевания не будут проверять учителей.

- В настоящее время нормативными документами не закреплена необходимость проверки педагогов на коронавирус, - добавила глава департамента образования.

В этом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 21 тысяча первоклассников. Всего же с 1 сентября свои двери откроют 165 школ, все они начнут работу в очном режиме. Но традиционных линеек не будет, кроме этого будет сокращено количество общешкольных мероприятий. Это необходимо для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.