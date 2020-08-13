21 тысяча первоклашек пойдут в школу в новом учебном году

В этом году традиционных линеек не будет Фото: Алена МАРТЫНОВА

В новом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 21 тысяча первоклашек. С 1 сентября все школы города начнут свою работу в очном режиме, кроме этого будут открыты четыре сотни детских садов.

- В этом году традиционной линейки не будет. Необходимо максимально ограничить пересечение детей из разных классов, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, - рассказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Отметим, что учеников школ не будут обязывать носить маски.

- Предписания о том, что педагоги или ученики должны быть в масках, у нас нет. Если родители хотят, чтобы ребенок учился в маске, препятствовать этому никто не будет. Точно также учителя могут по своему желанию работать в масках и перчатках, - добавила Екатерина Сибирцева.