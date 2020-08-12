Как ехать в отпуск в связи с коронавирусом: отвечает эксперт лабораторной диагностики

На Урале есть прекрасные места для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2020 года, несмотря на пандемию, многие уральцы отправились в отпуск на юг – в Краснодарский край и другие теплые регионы. Из-за этого происходит «микширование» населения, когда люди из разных мест заражают друг друга коронавирусом, а потом везут инфекцию в родной край.

По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, отдыхать никто не запрещает, но делать это нужно с максимальной осторожностью.

- Могу только личный совет дать: на Урале много природных жемчужин, поэтому сейчас самое время посетить их, лучше всего на личном автомобиле, рассказал Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

По его словам, не стоит останавливаться в гостиницах и посещать многолюдные места. Лучший вариант – палатка на берегу озера.

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