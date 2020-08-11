Школьников, жестоко избивших сверстницу в Красноуральске, отправили в спеццентр

Фото: скриншот с видео

В Красноуральске 22 июля четверо школьников жестоко избили свою сверстницу из-за ссоры в социальных сетях. Подростки избивали 13-летнюю девочку руками и ногами и всячески ее оскорбляли. Все это они записывали на видео. Сегодня стало известно, что школьников, издевающихся над сверстницей, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних.

- Четверых несовершеннолетних, двух девочек и двух мальчиков, сотрудники полиции Красноуральска накануне вечером в профилактических целях поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних в Нижнем Тагиле сроком на 48 часов, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также он отметил, что в отношении подростков представители МВД составили и отправили в суд материалы с ходатайством о продлении сроков содержания в центре для несовершеннолетних сроком до 30 суток.

- Некоторые родители сходили в церковь, поставили свечу за здравие избитой их детьми девочки и показали своим чадам специальный фильм о том, как несовершеннолетние отбывают наказание в местах лишения свободы. И, конечно, извинились перед потерпевшей несовершеннолетней за то, что произошло такое ЧП, - добавил Валерий Горелых.

Административные дела завели на родителей участников драки. Их обвиняют в ненадлежащем воспитании своих детей. Напомним, что пострадавшей шестикласснице очень повезло - она не получила серьезных травм и отказалась от госпитализации в больницу. Ее отправляли на судебно-медицинское освидетельствование, которое должно было установить степень тяжести причиненного ей вреда.