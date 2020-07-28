Били ногами и таскали за волосы: на Урале школьники 20 минут издевались над сверстницей из-за ссоры в соцсетях

Еще один шокирующий случай детской жестокости произошел на Урале. 22 июля в городе Красноуральск четверо школьников избили шестиклассницу. Издевательства над девочкой малолетние садисты снимали на телефон, а затем выложили ролик в Сеть.

- Что ты ревешь? За слова отвечать надо, - говорит на видео одна из девчонок, склонившись над сидящей в кустах школьницей.

Жертва подростков в этот момент заливается слезами. Но компанию юных садистов это лишь раззадоривает. Затем одна из хулиганок попросила подругу включить на телефоне музыку. Под веселый аккомпанемент подростки начали вновь лупить свою жертву. Один из мальчиков нанес сидящей девочке удар коленом в голову. После этого школьницу снова начала бить самая рослая на вид девчонка.

- Я спрашиваю, тебя поднять или сама встанешь? - обратилась к жертве одна из нападающих.

- Кинь ее «на прогиб». Она «потеряется», - посоветовал другой мучитель.

Ролик длится двадцать две минуты. За это время бедную девочку нещадно бьют и таскают за волосы.

Как оказалось, разборкам предшествовал конфликт в соцсетях.

- Учащуюся 6-го класса избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4-7-х классов, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель главка уточнил, что потерпевшая девочка по имени Анна до этого дружила с компанией школьников, которые ее избили.

- В эту же компанию входит ещё одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором «стрелки». Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче, - рассказал полковник Горелых.

Эта девушка узнала, что Анна в соцсетях якобы грубо выразилась в её адрес. Узнав об этом, восьмиклассница предложила своим приятелям наказать обидчицу. В итоге конфликт в соцсетях продолжился уже в реальной жизни.

- Девочку вызвали в кусты, и там ей устроили, что называется, «показательную порку». Вместе с драчунами были ещё две девочки, которые по очереди снимали происходящее, - продолжает Валерий Горелых. - Затем одна из них выложила весь этот «киношедевр» в интернет, чтобы показать, какие они крутые и хозяева этой территории.

Позже видео было удалено из первоисточника, но к тому моменту оно уже успело разлететься по соцсетям.

К счастью, пострадавшая девочка серьезных травм не получила и ложиться в больницу ей не пришлось.

После произошедшего всех участников издевательств вместе с родителями пригласили в полицию. С ними провели профилактическую беседу. Кроме того, подростков поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. В ГУ МВД уточнили, что полицейские из ОВД Красноуральска собираются направить документы на подростков в суд. Если суд примет соответствующее решение, то юных садистов отправят в спецучреждение закрытого типа.

На родителей взрослых составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посильнее надо было бить!»: на Урале школьники жестоко избили одноклассника и сняли это на видео

Очередное видео, показывающее подростковую жестокость, появилось в социальных сетях. На нем в городе Ивдель, что в Свердловской области, группа школьников избила своего одноклассника (подробнее)