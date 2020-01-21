«Посильнее надо было бить!»: на Урале школьники жестоко избили одноклассника и сняли это на видео

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:19:24+03:00

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Очередное видео, показывающее подростковую жестокость, появилось в социальных сетях. На нем в городе Ивдель, что в Свердловской области, группа школьников избила своего одноклассника: один, помладше, держал, а остальные пинали ногами. «Посильнее надо было его бить!» - кричали дети. Инцидент произошел 17 января в школе №2.

Видео было опубликовано на одной из страниц во «ВКонтакте». И его сразу же стали обсуждать ученики не только этой школы, но и школы всего города. Одноклассники рассказывают, что у мальчика врожденная болезнь гиперактивности – он долго не может усидеть на одном месте, постоянно отвлекается и временами раздражает окружающих.

Фото: скриншот с видео

- Я понимаю, он не самый хороший ученик нашей школы, но он не заслужил того, что они сделали! Я не наговариваю только на пятый класс, там были и старше. И я не говорю, что весь пятый класс в этом принимал участие, - рассказывает один из учеников школы, который пожелал остаться анонимным. – Почему люди даже не помогли ему? Где ваша человечность? Человека избивают у вас на глазах, а вы ничего не можете предпринять. Люди, подумайте, вы забываете об уважении к человеку. Я понимаю, он иногда сам «нарывается». Но он точно такого не заслужил.

Ближе к концу съемки, когда избитый мальчик уже лежит на снегу без движения, к нему подбегает одна из учительниц и разгоняет обидчиков. Она пытается помочь мальчику, поднимает и уводит обратно в школу.

В пресс-службе регионального СКР «Комсомолке» рассказали, что следователи Ивделя уже взяли дело в оборот.

- Сейчас по этому факту проводится проверка школы, где учился подросток и его семьи, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU