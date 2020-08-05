В Екатеринбурге оштрафовали депутата, собиравшего подписи за прямые выборы мэра
В Екатеринбурге депутата городской думы Андрея Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение принял Ленинский районный суд.
Поводом к этому стало то, что Андрей Пирожков вместе с активистами накануне собирал подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга. В момент, когда это происходило, активистов задержала полиция. Также силовики изъяли у екатеринбуржцев специальные кубы, в которых хранились бланки.
Суд посчитал, что сбор подписей за возврат прямых выборов мэра - несанкционированная акция.
В итоге Ленинский районный суд признал Андрея Пирожкова виновным по части второй статьи 20.2 административного кодекса «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».
Изъятую у Пирожкова палатку для сбора подписей суд постановил вернуть.
Постановление суда вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжаловано.
Депутат Андрей Пирожков уже заявил, что собирается обжаловать это решение. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU