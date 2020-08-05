2020-08-05T16:29:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге оштрафовали депутата, собиравшего подписи за прямые выборы мэра

Андрею Пирожкову придется раскошелиться на 20 тысяч рублей
Евгений СТОЯНОВ
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Депутат (справа) уже заявил, что будет оспаривать это решение суда. Фото: страница Андрея Пирожкова в FacebookДепутат (справа) уже заявил, что будет оспаривать это решение суда. Фото: страница Андрея Пирожкова в Facebook
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В Екатеринбурге депутата городской думы Андрея Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Поводом к этому стало то, что Андрей Пирожков вместе с активистами накануне собирал подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга. В момент, когда это происходило, активистов задержала полиция. Также силовики изъяли у екатеринбуржцев специальные кубы, в которых хранились бланки.

Суд посчитал, что сбор подписей за возврат прямых выборов мэра - несанкционированная акция.

В итоге Ленинский районный суд признал Андрея Пирожкова виновным по части второй статьи 20.2 административного кодекса «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

Изъятую у Пирожкова палатку для сбора подписей суд постановил вернуть.

Постановление суда вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжаловано.

Депутат Андрей Пирожков уже заявил, что собирается обжаловать это решение. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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