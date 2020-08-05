2020-08-05T08:30:02+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра

У активистов забрали специальные кубы, в которых можно было поставить подпись
Мария Трапезникова
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Фото: Саломатова ИринаФото: Саломатова Ирина
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Накануне вечером, 5 августа, в Екатеринбурге к активистам, которые собирали подписи за возврат прямых выборов мэра, пришли сотрудники областного Министерства общественной безопасности с нарядами полиции. Специальные кубы, в которых хранились бланки, находились на двух точках города – рядом с Южным автовокзалом и на площади у Театра Драмы. Кроме того, еще один куб располагался в Нижнем Тагиле – туда тоже пришли сотрудники МОБ.

- В Тагиле после часа переговоров с полицией свернули сборно-разборную конструкцию. Там обошлось без задержаний и покушений на имущество, - рассказала активистка Ирина Саломатова. – В Екатеринбурге действовали жестче. Активисты начали демонтировать кубы. Тем не менее, в сквере полиция незаконно, без протокола и понятых изъяла наши конструкции.

Фото: Саломатова Ирина

Фото: Саломатова Ирина

Сейчас активисты готовят заявления о хищении в службу внутренних расследований полиции и в прокуратуру: сотрудники МОБ забрали часть листов с подписями. Кроме того, полицейские задержали трех участников сбора подписей: председателя инициативной группы, депутата Гордумы Андрея Пирожкова, Максима Верникова и Алексея Карамузина. На них составили протоколы по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Всех троих доставили в отделение полиции, к ним приехали адвокаты.

К активистам, которые собирали подписи за прямые выборы мэра, пришла полиция.Видео: Саломатова Ирина

- Сотрудники полиции действуют строго в рамках правового поля во исполнение требований ФЗ 54. Изъятые подписанные листы будут возвращены общественникам в ближайшее время, а изъятые кубы будут храниться как вещдок по совершенному правонарушению, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Подобного разбирательства организаторы могли избежать при одном маленьком условии, если бы заблаговременно уведомили Министерство общественной безопасности Свердловской области, чего, к сожалению, сделано не было. Отсюда и соответствующие последствия. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

Тем не менее, общественники продолжат собирать подписи – сегодня их можно будет встретить на площади у Драмтеатра и у Южного автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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