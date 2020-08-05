На ВИЗе почти на месяц перекроют сразу два переулка

Два переулка закроют для движения транспорта на ВИЗе с 7 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают сезонные ремонтные работы, связанные со строительством водопроводов и ремонта тепломагистралей. Из-за этого в городе перекрывают участки дорог. Сегодня мы писали, что в начале сентября будет ограничено движение транспорта по улицам Радищева и на Гурзуфской.

Также стало известно, что из-за строительства водопровода на ВИЗе с 7 сентября перекроют сразу два переулка – Катайский и Шайтанский. Ремонтные работы будет проводить ООО «ГК ОКС». По переулку Катайскому от улицы Ивана Грязнова до переулка Шайтанского работы будут проходить до 4 октября. По переулку Шайтанскому от улицы Краснокамской до переулка Дубровинского - до 2 октября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.