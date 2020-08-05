В сентябре в центре Екатеринбурге закроют движение на двух улицах

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:15:08+03:00

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В начале сентября в центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта по улице Радищева – от Гурзуфской до дома №40 на Гурзуфской. На этом участке нельзя будет проехать с 4 по 20 сентября.

Кроме того, движение также будет перекрыто на улице Гурзуфской – от Радищева до Белореченской. Проехать нельзя будет с 4 по 9 сентября.

Дело в том, что на этих участках специалисты ЕТК будут ремонтировать тепломагистраль. Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU