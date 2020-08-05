В сентябре в центре Екатеринбурге закроют движение на двух улицах
В начале сентября в центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта по улице Радищева – от Гурзуфской до дома №40 на Гурзуфской. На этом участке нельзя будет проехать с 4 по 20 сентября.
Кроме того, движение также будет перекрыто на улице Гурзуфской – от Радищева до Белореченской. Проехать нельзя будет с 4 по 9 сентября.
Дело в том, что на этих участках специалисты ЕТК будут ремонтировать тепломагистраль. Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU