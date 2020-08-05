2020-08-05T14:52:34+03:00
Общество

ВТБ запускает новый формат офисов

Новый офис спроектирован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ открывает отделения нового формата. Клиенты смогут оформить запись на подходящее для них время, обслуживаться в любой удобной локации офиса, проходить идентификацию с помощью смартфона, получать видеоконсультацию и проводить операции в устройствах самообслуживания. Это позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% – повысить эффективность работы офиса.

Новый офис спроектирован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания.

Перед посещением отделения клиент может предварительно записаться на удобное время через чат-бот в WhatsApp – в этом случае сотрудники заранее подготовят к его визиту все необходимые документы. На входе в офис клиент будет автоматически идентифицирован по MAC-адресу телефона, получит личное приветствие и направление к нужному столу или переговорной прямо в WhatsApp на своем смартфоне. В среднем время ожидания в офисе снизится на 33%.

В зоне розничного обслуживания отсутствуют фиксированные рабочие места, физически разделяющие посетителей и сотрудников. Вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в отделении. При этом специалист проводит меньше рутинных операций и выступает в качестве эксперта, помогая найти оптимальное решение для задачи клиента и обучает пользованию онлайн-сервисами.

Фото: предоставлено ВТБ

Фото: предоставлено ВТБ

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент сможет самостоятельно осуществлять через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы. Когда клиенту требуется более сложная услуга, например, ипотека или автокредит, он сможет получить видеоконсультацию и оформить заявку даже если офис не специализируется на этих продуктах.

В отделении действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Это на 10% снизит как выбросы вредных веществ, так и затраты на содержание 1 кв.м. помещения по сравнению со стандартным отделением. Значительно сокращается использование бумаги – на текущий момент 40% всех документов в офисе оформляется в электронном виде по технологии безбумажного обслуживания. Только отказ от талонов за счет использования чат-бота WhatsApp позволит тратить на 2,63 куб.метра бумаги в год меньше.

«Банковский сервис стремительно меняется: большая часть стандартных операций мигрирует в дистанционные каналы, а офис становится центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением. Пандемия 2020 г. ускорила вывод на рынок отделения нового формата, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате. Пилотное отделение мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в 5 регионах. Наша стратегическая задача – переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 г.», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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