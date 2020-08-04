День города 2020 в Екатеринбурге: что увидят горожане

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:05:15+03:00

В 2020 году горожан оставили без массовых гуляний Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа 2020 года большая часть мероприятий на День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате

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15 августа 2020 года Екатеринбург отпразднует День города – 297-летие со дня основания. Власти уральской столицы приняли решение отказаться от привычных гуляний, сделав упор на онлайн-формат.

Главное, как считают в администрации Екатеринбурга, сохранить традиции: поэтому в День города состоятся традиционные мероприятия в дистанционном формате: речь идет о конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург-2020», «Городская свадьба», «Семья Екатеринбурга», а также различных викторинах.

Передвижения по городу в праздничный день никто не запрещает, однако торжеств на улице не будет.

Конкурс «Мисс Екатеринбург»

Подготовка к конкурсу ведется в закрытых условиях. Участницы «Мисс Екатеринбург 2020» занимаются хореографией, фитнесом и дефиле. В финале конкурса покажут видеозапись, по которой и определят главную молодую красавицу Екатеринбурга.

«Городская свадьба»

Несколько пар молодоженов, которые примут участие в церемонии бракосочетания, примут поздравление от главы Екатеринбурга Александра Высокинского, а также примут участие в розыгрыше главного приза – квартиры.

«Семья Екатеринбурга»

Конкурс стартует в День города в Екатеринбурге, его итоги подведут к историческому дню рождения уральской столицы 18 ноября. Участвовать в конкурсе будут полные семьи с детьми: им нужно будет дать интервью, поучаствовать в фотосессии, а также в нескольких конкурсных мероприятиях.

ВАЖНО

Трансляции всех мероприятий можно смотреть на официальном сайте города екатеринбург.рф, на страницах мероприятий в социальных сетях. Эфир будет вестись на главных радиостанциях города.

Вопрос с салютом на День города 2020 в Екатеринбурге пока окончательно не решен. Если его разрешат, то праздничный фейерверк запустят с трех площадок, чтобы люди смогли наблюдать за ним, не создавая столпотворение в центре уральской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU