День города 2020 в Екатеринбурге: что увидят горожане
15 августа 2020 года Екатеринбург отпразднует День города – 297-летие со дня основания. Власти уральской столицы приняли решение отказаться от привычных гуляний, сделав упор на онлайн-формат.
Главное, как считают в администрации Екатеринбурга, сохранить традиции: поэтому в День города состоятся традиционные мероприятия в дистанционном формате: речь идет о конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург-2020», «Городская свадьба», «Семья Екатеринбурга», а также различных викторинах.
Передвижения по городу в праздничный день никто не запрещает, однако торжеств на улице не будет.
Конкурс «Мисс Екатеринбург»
Подготовка к конкурсу ведется в закрытых условиях. Участницы «Мисс Екатеринбург 2020» занимаются хореографией, фитнесом и дефиле. В финале конкурса покажут видеозапись, по которой и определят главную молодую красавицу Екатеринбурга.
«Городская свадьба»
Несколько пар молодоженов, которые примут участие в церемонии бракосочетания, примут поздравление от главы Екатеринбурга Александра Высокинского, а также примут участие в розыгрыше главного приза – квартиры.
«Семья Екатеринбурга»
Конкурс стартует в День города в Екатеринбурге, его итоги подведут к историческому дню рождения уральской столицы 18 ноября. Участвовать в конкурсе будут полные семьи с детьми: им нужно будет дать интервью, поучаствовать в фотосессии, а также в нескольких конкурсных мероприятиях.
ВАЖНО
Трансляции всех мероприятий можно смотреть на официальном сайте города екатеринбург.рф, на страницах мероприятий в социальных сетях. Эфир будет вестись на главных радиостанциях города.
Вопрос с салютом на День города 2020 в Екатеринбурге пока окончательно не решен. Если его разрешат, то праздничный фейерверк запустят с трех площадок, чтобы люди смогли наблюдать за ним, не создавая столпотворение в центре уральской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU