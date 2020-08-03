2020-08-03T12:10:55+03:00
Общество

От коронавируса погибли еще четыре уральца

Всего в регионе 285 смертей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Всего в регионе 285 смертейВсего в регионе 285 смертейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Таким образом, всего в области 285 погибших. Кроме того, в сводку попали еще 196 новых случаев COVID-19, больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+89).

На сегодняшний день 125 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 115 из них – в реанимации, в том числе 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 554. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за сутки из больниц выписали 107 человек. Всего же уральским медикам удалось вылечить 17941 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры