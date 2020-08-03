От коронавируса погибли еще четыре уральца

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:10:55+03:00

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В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Таким образом, всего в области 285 погибших. Кроме того, в сводку попали еще 196 новых случаев COVID-19, больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+89).

На сегодняшний день 125 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 115 из них – в реанимации, в том числе 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 554. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за сутки из больниц выписали 107 человек. Всего же уральским медикам удалось вылечить 17941 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU