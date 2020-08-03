2020-08-03T13:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 августа 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В Екатеринбурге сняли почти все ограниченияВ Екатеринбурге сняли почти все ограниченияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу заболевших по-прежнему является уральская столица: +89 человек.

Как бороться с бедностью и какой должна быть реальная потребительская корзина для каждого?

00:00
00:00

Также коронавирус подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Кушвы, Первоуральска, Красноуфимска и других населенных пунктов.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 21 179 человек, 17 941 из них полностью победили заболевание, в том числе 107 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В инфекционных отделениях больниц сейчас проходят лечение 4 113 человек, 125 из них – в тяжелом состоянии, 115 - размещены в палатах интенсивной терапии, 63 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Екатеринбурге: отвечает транспортная прокуратура

00:00
00:00

Также за последние сутки подтверждено еще четыре случая летальных исходов, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 285 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020. Рассказываем, какие учреждения начали работу (подробнее)

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице. Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Свердловский губернатор предложил установить порог для повышения цен на коммуналку в 2021 году
Как дешево поесть в ресторане: лайфхак от звезды «Уральских пельменей»
Пропал месяц назад: на Урале ищут мужчину, который страдает эпилепсией
Стоял у руля больше 25 лет: умер экс-глава свердловского центробанка Сергей Сорвин
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры