Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 августа 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу заболевших по-прежнему является уральская столица: +89 человек.

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Также коронавирус подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Кушвы, Первоуральска, Красноуфимска и других населенных пунктов.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 21 179 человек, 17 941 из них полностью победили заболевание, в том числе 107 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В инфекционных отделениях больниц сейчас проходят лечение 4 113 человек, 125 из них – в тяжелом состоянии, 115 - размещены в палатах интенсивной терапии, 63 - подключены к аппаратам ИВЛ.

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Также за последние сутки подтверждено еще четыре случая летальных исходов, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 285 человек.

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