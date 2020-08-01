От коронавируса умерли еще шесть уральцев

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:57:01+03:00

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В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего, таким образом, в регионе 276 погибших. Об этом сообщает оперштаб. Кроме того, в текущую сводку попали 202 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+160).

На сегодняшний день 142 человека находятся в тяжелом состоянии под присмотром медиков, 121 из них – в реанимациях, в том числе 66 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 582. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, с начала пандемии уральские врачи вылечили 17678 человек. Только за сутки на Среднем Урале выписали из больниц 697 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU