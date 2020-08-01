За сутки на Среднем Урале нашли еще 202 случая COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 202 случая коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+160). Кроме того, новыми пациентами стали жители Арамили, Березовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Ревды, Кушвы и других муниципалитетов. Всего с начала пандемии в регионе 20784 забошевших.

На сегодняшний день 142 человека находятся в тяжелом состоянии под присмотром медиков, 121 из них – в реанимациях, в том числе 66 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 582. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего умерли 276 человек.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские врачи вылечили 17678 человек. Только за сутки в регионе выписали 697 пациентов. По словам свердловских властей, число ежедневных заболевших идет на спад.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня, 1 августа, снова могут работать торговые центры. Но есть одно «но»: точки общепита и развлекательные заведения в них пока что закрыты.