2020-07-31T11:24:45+03:00
Общество

Один из ключевых постов в ГИБДД Екатеринбурга занял выходец из Твери

Александр Беляков приступит к своим обязанностям уже с 1 августа
Евгений СТОЯНОВ
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Александр Беляков в прошлом работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области. Фото: страница ГУ МВД по Свердловской области в InstagramАлександр Беляков в прошлом работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области. Фото: страница ГУ МВД по Свердловской области в Instagram
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В среде екатеринбургских силовиков серьезные кадровые перестановки. Должность командира полка городского ДПС занял подполковник полиции Александр Беляков. В недавнем прошлом работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области. После того, как свердловское ГУ МВД возглавил Александр Мешков, на ключевые посты в уральской полиции активно начали назначаться силовики из Твери. Например, начальником УМВД Екатеринбурга стал Игорь Озеров, который в прошлом работал под начальством Александра Мешкова в Твери.

О кадровых перестановках рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его слова, Александр Беляков начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. За трудовые успехи офицер награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней, нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД»II, I степени и «За отличную службу в МВД» II степени.

Также про нового начальника ГИБДД известно, что он женат и воспитывает дочь.

- К исполнению служебных обязанностей подполковник Беляков приступит завтра, 1 августа, а в предстоящий понедельник, 3 августа, новый руководитель полка будет представлен всему личному составу, -уточнил полковник Горелых.

Планируется, что в этом мероприятии примут участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, заместитель начальника УГИБДД области полковник Дмитрий Панфилов и председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.

- Среди ключевых задач, которые предстоит решать командиру полка, укрепление кадрового звена, активизация мер по комплектованию подразделения, повышение эффективности деятельности нарядов ДПС по снижению аварийности на дорогах, борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, - уточнил Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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