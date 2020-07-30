День строителя 2020 в Екатеринбурге: стартует челлендж-фестиваль с призовым фондом 100 000 рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T17:44:43+03:00

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С 31 июля по 14 августа жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила посоревнуются за звание «Герой строй комплекса» и 100.000 рублей. А город, уроженцем которого является победитель, будет назван «Городом строительной доблести-2020».

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно улыбнуться, спеть, станцевать или посадить дерево лучше, чем делает это строитель на конкурсном видеоролике, и выложить на сайте www.деньстроителя.рус. Важно не забыть повторить движение строителей и добавить что-то свое. Принять челлендж может любой желающий до 9 августа 2020 года. 14 августа организаторы объявят победителя. Задания оцениваются по балльной шкале. 100 дополнительных очков можно получить за перевод 100 рублей в благотворительный фонд «Мы вместе» для лечения маленькой Елены Хорьковой с онкозаболеванием.

– Наш фестиваль продолжает экологическую тему, заданную посадкой аллеи строителей, – все вызовы горожанам и строителям связаны с темами силы и здоровья. А еще мы хотим показать, что строитель – не только исполнитель архитектурных проектов. Он настоящий творец, который создает жизнь. Это подтверждает история. Подтвердим и мы на нашем фестивале», – говорит Денис Снетков, Уральское объединение строителей.

Вызов уже приняли известные личности: Игорь Акимов, популярный скульптор и автор знаменитых композиций в исторически-знаковых местах Урала, Нина Ручкина, известный модельер и владелица бренда «Русские в моде», а также Андрей Кылосов, заслуженный артист России, актер театра и кино.

ИСТОЧНИК KP.RU