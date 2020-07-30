2020-07-30T17:44:43+03:00
Общество

День строителя 2020 в Екатеринбурге: стартует челлендж-фестиваль с призовым фондом 100 000 рублей

Уральцы должны посоревноваться талантами со строителями
Александра СКОРОБОГАТОВА
Поделиться:
Город, уроженцем которого окажется победитель, будет назван «Городом строительной доблести-2020».Город, уроженцем которого окажется победитель, будет назван «Городом строительной доблести-2020».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 31 июля по 14 августа жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила посоревнуются за звание «Герой строй комплекса» и 100.000 рублей. А город, уроженцем которого является победитель, будет назван «Городом строительной доблести-2020».

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно улыбнуться, спеть, станцевать или посадить дерево лучше, чем делает это строитель на конкурсном видеоролике, и выложить на сайте www.деньстроителя.рус. Важно не забыть повторить движение строителей и добавить что-то свое. Принять челлендж может любой желающий до 9 августа 2020 года. 14 августа организаторы объявят победителя. Задания оцениваются по балльной шкале. 100 дополнительных очков можно получить за перевод 100 рублей в благотворительный фонд «Мы вместе» для лечения маленькой Елены Хорьковой с онкозаболеванием.

– Наш фестиваль продолжает экологическую тему, заданную посадкой аллеи строителей, – все вызовы горожанам и строителям связаны с темами силы и здоровья. А еще мы хотим показать, что строитель – не только исполнитель архитектурных проектов. Он настоящий творец, который создает жизнь. Это подтверждает история. Подтвердим и мы на нашем фестивале», – говорит Денис Снетков, Уральское объединение строителей.

Вызов уже приняли известные личности: Игорь Акимов, популярный скульптор и автор знаменитых композиций в исторически-знаковых местах Урала, Нина Ручкина, известный модельер и владелица бренда «Русские в моде», а также Андрей Кылосов, заслуженный артист России, актер театра и кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области собирают добровольцев для поисков 73-летней пенсионерки, потерявшейся в лесу
День строителя 2020 в Екатеринбурге: стартует челлендж-фестиваль с призовым фондом 100 000 рублей
В Екатеринбурге участковый полиции выманивала взятки у хозяев магазинов
В Екатеринбурге справили новоселье обманутые дольщики, ждавшие ключей от квартир 7 лет
Стали известны результаты футболистов «Урала» на коронавирус
Жителей Нижних Серег, пострадавших от потопа, прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентирии
В Нижнем Тагиле продлили срок ареста мужчине, выстрелившему в голову 8-летнему мальчику из пневматической винтовки
На Урале пара получила тюремный срок за наркотики с ромашкой
В Екатеринбурге с поста ушел заместитель Александра Высокинского
Водителю переломало обе ноги: под Екатеринбургом легковушка залетела под «Камаз»
Под Белоярским пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП
Дожди, грозы, ветер и град: на Средний Урал надвигается непогода
Старейший роддом Среднего Урала признали объектом культурного наследия
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Теперь нужны добровольцы разгребать завалы»: уральские волонтеры раздали пять тонн продуктов и воды жителям Нижних Серег
Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосен
«Уголовка» вместо заграницы: в Кольцово дебошир устроил драку с полицейским, пытаясь прорваться на рейс
Марафон «Европу-Азию» в Екатеринбурге хотят провести в онлайн-формате
Государство отказалось помогать «профессиональным» бомжам
Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знак
Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы