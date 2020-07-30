Стали известны результаты футболистов «Урала» на коронавирус

30 Июль 2020 2020-07-30T16:09:08+03:00

Уже 10 августа команду ждет матч первого тура против московского «Динамо»

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Футболисты «Урала» после непродолжительного отдыха вновь собрались в Екатеринбурге. Уже 10 августа команду ждет матч первого тура против московского «Динамо».

Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавирус. Все результаты тестов – отрицательные.

- Сегодня и завтра футболисты проходят медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам, - сообщили в пресс-службе клуба.

Стоит отметить, что к команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провел в на родине в клубе «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/664624" frameborder="0"></iframe> Марко Араторе чеканит мяч на Уралмаше.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU