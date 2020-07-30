Стали известны результаты футболистов «Урала» на коронавирус
Футболисты «Урала» после непродолжительного отдыха вновь собрались в Екатеринбурге. Уже 10 августа команду ждет матч первого тура против московского «Динамо».
Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавирус. Все результаты тестов – отрицательные.
- Сегодня и завтра футболисты проходят медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам, - сообщили в пресс-службе клуба.
Стоит отметить, что к команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провел в на родине в клубе «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами.
Марко Араторе чеканит мяч на Уралмаше.Олег Галимов
ИСТОЧНИК KP.RU