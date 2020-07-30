2020-07-30T16:09:08+03:00
Спорт

Стали известны результаты футболистов «Урала» на коронавирус

Уже 10 августа команду ждет матч первого тура против московского «Динамо»
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

Футболисты «Урала» после непродолжительного отдыха вновь собрались в Екатеринбурге. Уже 10 августа команду ждет матч первого тура против московского «Динамо».

Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавирус. Все результаты тестов – отрицательные.

- Сегодня и завтра футболисты проходят медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам, - сообщили в пресс-службе клуба.

Стоит отметить, что к команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провел в на родине в клубе «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами.

Марко Араторе чеканит мяч на Уралмаше.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области собирают добровольцев для поисков 73-летней пенсионерки, потерявшейся в лесу
День строителя 2020 в Екатеринбурге: стартует челлендж-фестиваль с призовым фондом 100 000 рублей
В Екатеринбурге участковый полиции выманивала взятки у хозяев магазинов
В Екатеринбурге справили новоселье обманутые дольщики, ждавшие ключей от квартир 7 лет
Стали известны результаты футболистов «Урала» на коронавирус
Жителей Нижних Серег, пострадавших от потопа, прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентирии
В Нижнем Тагиле продлили срок ареста мужчине, выстрелившему в голову 8-летнему мальчику из пневматической винтовки
На Урале пара получила тюремный срок за наркотики с ромашкой
В Екатеринбурге с поста ушел заместитель Александра Высокинского
Водителю переломало обе ноги: под Екатеринбургом легковушка залетела под «Камаз»
Под Белоярским пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП
Дожди, грозы, ветер и град: на Средний Урал надвигается непогода
Старейший роддом Среднего Урала признали объектом культурного наследия
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Теперь нужны добровольцы разгребать завалы»: уральские волонтеры раздали пять тонн продуктов и воды жителям Нижних Серег
Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосен
«Уголовка» вместо заграницы: в Кольцово дебошир устроил драку с полицейским, пытаясь прорваться на рейс
Марафон «Европу-Азию» в Екатеринбурге хотят провести в онлайн-формате
Государство отказалось помогать «профессиональным» бомжам
Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знак
Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы