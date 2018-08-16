«Я приехал играть в футбол, а не гулять с девушками»: швейцарский полузащитник о первых днях в составе «Урала»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-08-16T16:22:51+03:00

С 2014 года Араторе выступал за ФК «Санкт-Галлен». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

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Старт нового сезона выдался для екатеринбургского «Урала», мягко говоря, неудачным: команда набрала всего 1 очко в трех играх на своем поле. Усилить игру «шмелей» был призван 27-летний полузащитник из Швейцарии Марко Араторе, футболист подписал контракт в начале недели и уже провел несколько тренировок с основным составом.

Араторе с президентом клуба Григорием Ивановым. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Статистика Араторе впечатляет, за последние четыре года, которые он провел, выступая за клуб «Санкт-Галлен», он провел 131 матч и забил 19 голов. «Комсомолка» пообщалась с новичком «Урала» и узнала, почему Марко променял Швейцарию на Екатеринбург.

- Марко, какая у тебя была реакция, когда тебе предложили перейти в «Урал»?

- Мне было интересно попробовать сыграть в России. Я следил за выступлением вашей сборной на Чемпионате мира, к тому же, российские клубы каждый год выступают в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

- Как тебя приняли игроки?

- Ребята и весь персонал клуба хорошо меня встретили, все хотят, чтобы мне было здесь комфортно. Пока стараюсь общаться с иностранцами.

- «Урал» очень плохо начал чемпионат, тебя это не смутило?

- Это же только начало сезона! Все итоги нужно подводить в конце чемпионата.

- В эти выходные вы играете на выезде с питерским «Зенитом». «Урал» лишь однажды сыграл вничью с этой командой, а все остальные игры проиграл. Судьба этого матча предрешена?

- Не стоит думать о статусе соперника, нужно отталкиваться от своей игры, иначе, зачем выходить на поле?

Швейцарец без проблем влился в новый коллектив. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- В «Санкт-Галлене» ты забивал в среднем раз в 6-7 матчей, ставишь ли какие-то цели для себя в этом сезоне, играя за «Урал»?

- Я об этом пока не думал, и голы и голевые передачи придут, но со временем.

ЖЕНА МЕНЯ НЕ РЕВНУЕТ

- Ты стал первым футболистом из Швейцарии, который выступает за команду Свердловской области. Какие первые впечатления оставил у тебя Екатеринбург?

- Я рад быть первым швейцарцем здесь, мне все очень нравится. Я не вижу большой разницы со Швейцарией.

- А как же стереотипы о России: тут по улицам ходят медведи и всегда зима…

- (Смеется) На моей Родине тоже бывает очень холодно. Так что меня этим не напугать.

- Расскажи о своей семье.

- Я женат, у меня двое сыновей, старшему в октябре исполнится 6 лет. Они пока живут в Швейцарии, но я подыскиваю квартиру, чтобы они смогли переехать ко мне осенью.

- Жена не боялась отпускать так далеко от дома? Все-таки в России очень много красивых девушек…

- Нет (смеется), мы давно вместе и с этим проблем не возникло. Я приехал играть в футбол, а не знакомиться с девушками.

- Ты уже успел оценить русскую кухню?

- Да, один раз ел какой-то красный суп.

- Борщ?

- Да, точно! Пока я ем только знакомую мне еду, но в будущем попробую больше местных блюд.

После интервью я заметил на плече Марко татуировку с римскими цифрами, но швейцарец не стал говорить, что она означает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/664624" frameborder="0"></iframe> Марко Араторе чеканит мяч на Уралмаше.Олег Галимов

Зато с удовольствием пожанглировал мячом перед манежем «Урала». В конце видео можно услышать смех другого футболиста – Петруса Бумаля, видимо, он не оценил талант нового одноклубника.