2020-07-30T13:00:18+03:00
Общество

ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

В официальном магазине приложений AppGallery, который доступен для владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR, появилось мобильное приложение от банка ВТБ — ВТБ Онлайн.

Владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR получили возможность установить мобильное приложение ВТБ Онлайн на свой телефон. Для этого пользователям нужно зайти в магазин приложений AppGallery и найти в поиске «ВТБ Онлайн».

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента (УНК), который можно найти в договоре с банком. Далее нужно придумать код доступа для быстрого входа — он может быть длиной от 4 до 8 символов. Чтобы в дальнейшем авторизовываться в ВТБ Онлайн по отпечатку пальца, клиенту нужно выбрать «Настройки» в разделе «Прочее», перейти во вкладку «Применение отпечатка» и дать согласие на использование своих биометрических данных.

«Для нас важно присутствовать на всех площадках, которыми пользуются наши клиенты. С запуском приложения ВТБ Онлайн в официальном магазине AppGallery у владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR появилась возможность пользоваться всеми доступными сервисами и услугами», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для пользователей будут доступны такие функции приложения, как, например, переводы между счетами и картами в любой банк, переводы по миру в одной из 6 валют, бесплатные переводы в другой банк по номеру телефона, оплата различных услуг и штрафов со скидкой 50%, подача заявки на кредит в один клик и другие функции.

AppGallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн пользователей. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. AppGallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге с поста ушел заместитель Александра Высокинского
Водителю переломало обе ноги: под Екатеринбургом легковушка залетела под «Камаз»
Под Белоярским пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП
Дожди, грозы, ветер и град: на Средний Урал надвигается непогода
Старейший роддом Среднего Урала признали объектом культурного наследия
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Теперь нужны добровольцы разгребать завалы»: уральские волонтеры раздали пять тонн продуктов и воды жителям Нижних Серег
Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосен
«Уголовка» вместо заграницы: в Кольцово дебошир устроил драку с полицейским, пытаясь прорваться на рейс
Марафон «Европу-Азию» в Екатеринбурге хотят провести в онлайн-формате
Государство отказалось помогать «профессиональным» бомжам
Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знак
Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы