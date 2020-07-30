2020-07-30T09:21:12+03:00
Общество

Свердловского губернатора попросили открыть океанариум: что он ответил

Руководство из-за «отпуска» длиной в четыре месяца терпит большие убытки и влезает в долги
Мария Трапезникова
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Руководство из-за «отпуска» длиной в четыре месяца терпит большие убытки и влезает в долгиРуководство из-за «отпуска» длиной в четыре месяца терпит большие убытки и влезает в долгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 25 июля вновь заработал зоопарк. Гостей там не видели несколько месяцев. Но это не единственное место в городе, где можно посмотреть на диких животных. В столице Урала не так давно открылся океанариум, который уже заручился большой любовью у горожан. Однако он, вопреки всему, до сих пор закрыт от посетителей.

В разговоре с «Комсомолкой» директор океанариума Екатерина Показаньева рассказала, что из-за коронавируса у них серьезные проблемы с финансами, на корм всем «постояльцам» хватает едва-едва.

- Мы уже и в Роспотребнадзор обращались, в Минкульт и в аппарат губернатора, везде, написали письма, но пока ответа никакого нет. Нам каждый день поступает больше 60-70 звонков, люди очень просят провести их хотя бы подпольно, они плачут. Сейчас ведь лето, многие приезжают к бабушкам. Но пока приходится отказывать, - с досадой рассказала Екатерина. По ее словам, сейчас единственное, что может им помочь, - указ губернатора.

А накануне главе региона Евгению Куйвашеву написали уральцы с просьбой открыть, наконец, океанариум. И вот что он ответил на своей странице в Instagram:

- Вы знаете, что мы постепенно снимаем ограничения, и если, например, говорить о режиме, который применяется сегодня для открытых площадок, то здесь уже большинство запретов отменено, что позволяет нам во многом вернуться к привычному образу жизни. А вот по закрытым объектам, особенно когда речь идет об объектах с массовым пребыванием людей, мы каждый раз вопрос отдельно прорабатываем, в том числе на заседаниях оперативного штаба, — написал губернатор, добавив, что уже получил обращения от руководства океанариума. И в них шла речь о полном снятии запрета на работу.

- Мы сегодня эту и подобные инициативы изучаем, советуемся с экспертами, санитарными врачами. Вынесем на оперативный штаб — и обязательно взвешенное решение предложим, — сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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