«Животные уже отвыкли от внимания и шума»: в Екатеринбурге после долгого перерыва открывается зоопарк

Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проводить культурно-массовые мероприятия под открытым небом. Под эту категорию попадают различные спектакли, концерты, фестивали. Но есть одно «но»: вместимость площадки не должна превышать 50%. Работать начали и многие другие организации – например, музеи и библиотеки.

И вот, Екатеринбургский зоопарк также объявил об открытии. Добро на это официально дал Росприроднадзор. И открывается он с радостной новостью: за время карантина там произошло пополнение – родились лисята, скунсы и зеленые мартышки. Все малыши очень доверчивые, они никогда еще не видели большого количества людей, от шума и внимания отвыкли и старожилы зоопарка. Поэтому гостей просят вести себя очень этично и соблюдать правила поведения.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Для осмотра будут доступны все уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглосуточно. Но для того, чтобы посмотреть на зверюшек, придется соблюдать обязательные меры санбезопасности. За этим будут очень пристально следить работники зоопарка. А всех нарушителей – попросят на выход.

- Мы надеемся на сознательность наших дорогих посетителей. Человек, который приходит к нам без маски, должен понимать, что он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь наших животных. Чисто теоретически, у нас есть такие виды животных, которые могут заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями – это те же приматы. Поэтому, чтобы не подвергать их риску, мы просим людей соблюдать повышенные меры предосторожности. Я думаю, посетители нас поймут, потому что они же приходят посмотреть на животных, значит, они их любят и будут о них заботиться, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь зоопарка Екатерина Уварова.

Для гостей подготовили специальную памятку. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Вход в зоопарк, как и нахождение на его территории, будет разрешено только при наличии медицинской маски или респиратора. Кроме того, всем гостям нужно будет соблюдать социальную дистанцию – для удобства везде будет нанесена яркая разметка, установлены информационные таблички и знаки.

В зоопарке напоминают: если вы чувствуете недомогание или у вас есть симптомы ОРВИ, лучше останьтесь дома. Время работы не сократится: по будням зоопарк будет работать с 10:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 20:00. Касса закрывается на час раньше. Аттракционы и кафе на территории зоопарка пока что работать не будут.

КСТАТИ

Екатеринбургский зоопарк – не единственное учреждение, где можно посмотреть на диких животных. В городе работает океанариум, однако ему пока открыться не разрешают. Сейчас они ждут ответа от губернатора, поскольку возобновить работу заведение может только его указа. К сожалению, последний вышедший указ о разрешении на проведение культурно-массовых мероприятий обходит их стороной.

СКАЗАНО

Екатерина Показаньева, директор Екатеринбургского океанариума:

- Сейчас все вопросы по открытию решает Министерство промышленности и науки, я от них жду письмо. Вчера мне позвонили и сказали, что мы пока не открываемся. Нам необходимо открыться хотя бы в индивидуальном порядке – то же «общение с животными», это сеансы оздоровительного плавания. Мы можем запускать по одному человеку, выполняя все методические указания Роспотребнадзора, и в индивидуальном порядке возобновить посещение экспозиций, можем разграниченить потоки входящих, выходящих, проводить уборку, дезинфекцию, дистанцию, масочный, перчаточный режимы. Мы уже и в Роспотребнадзор обращались, и в Росприроднадзор, везде, где только можно, написали письма, но пока ответа никакого нет. Нам каждый день поступает больше 60-70 звонков, люди очень просят провести их хотя бы подпольно, они плачут. Сейчас ведь лето, многие приезжают в бабушкам. Но пока приходится отказывать. Дети сейчас на каникулах, многие приехали к родственникам из других городов, областей. Все хотят попасть к нам в наше путешествие по музею живой природы, обеспечить детям культурный, познавательный досуг. Обитатели также очень скучают по посетителям. Деятельность мы не осуществляем с конца марта и 4 месяца не получаем доход. Мы просим о частичном открытии. Возобновить мероприятие «общение с животными», индивидуальные экскурсии и посещение экспозиций океанариума ограниченным количеством посетителей.