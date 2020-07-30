Места разобрали за несколько часов до начала: в Екатеринбурге открылся Венский фестиваль

30 Июль 2020 2020-07-30T06:54:18+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге на главной площади УПИ, на улице Мира, открылся долгожданный Венский фестиваль музыкальных фильмов. В 19:30 на гигантском проекторе показали запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском Брегенце в 2019 году, которая была сыграна на специальной «плавучей» сцене.

Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль пришлось перенести на месяц. Кстати, в этом году у него юбилей – 10 лет, он проходит в столице Урала начиная с 2010 года. Фестиваль пройдет ровно две недели и завершится 12 августа живым концертом. Но кто будет выступать, организаторы пока держат в секрете.

Места были расставлены в соответствии с соцдистанциейФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в проведении мероприятия есть свои сложности: приходится соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Так, количество мест на площадке УПИ ограничено (750 человек), регистрация гостей проходит заранее, на входе у всех измеряют температуру. Посадочные места расставлены с учетом социальной дистанции, а на территории площадки нужно обязательно носить маску.

Но даже такие сложности не сбили настрой екатеринбуржцев – уже за несколько часов до открытия фестиваля все места были разобраны. Наш фотограф тоже побывал там и увидел, как все прошло.

Волонтеры фестиваля следили за соблюдением рекомендаций РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ

Места были разобраны за несколько часов до открытияФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на площадке в этом году 750 свободных мест, нужна предварительная регистрацияФото: Алексей БУЛАТОВ

На площадке можно находиться только в масках или респираторахФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU