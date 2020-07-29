2020-07-29T19:51:51+03:00
Спорт

Полузащитник Юрий Бавин продлил контракт с «Уралом»

Также продолжит выступать за екатеринбургский клуб и защитник Игорь Калинин
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Полузащитник Юрий Бавин продлил контракт с «Уралом» и будет дальше выступать за нашу команду! Также продолжит выступать за екатеринбургский клуб и защитник Игорь Калинин, который перешел в «Урал» на правах аренды из московского «Динамо» зимой этого года.

За время выступления в «Урале» на счету Бавина 57 матчей в РПЛ и Кубке России и шесть забитых мячей. Что касается Калинина, то он во второй части сезона провел 8 официальных матчей.

Первую игру нового сезона команда проведет дома против московского «Динамо». Полный календарь матчей можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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