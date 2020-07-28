Календарь матчей «Урала» в РФПЛ 2020/2021: начинаем с «Динамо» и «Рубином»
Российская футбольная Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на сезон 2020/21. Вот как выглядит новый чемпионат для ФК «Урал» из Екатеринбурга.
1 тур, 8-11 августа - игра с «Динамо» дома
2 тур, 14-17 августа - игра с «Рубином» на выезде
3 тур, 18-20 августа – игра с «Локомотивом» дома
4 тур, 21-24 августа – игра с «Краснодаром» дома
5 тур, 25-27 августа – игра с «Ростовом» на выезде
6 тур, 28-30 августа – игра с «Сочи» на выезде
Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября
7 тур, 11-14 сентября – игра с «Химками» дома
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября
Матчи группового этапа Кубка России – 16-17 сентября
8 тур, 18-21 сентября – игра с «Зенитом» дома
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9 тур, 25-28 сентября – выездная игра с «Ахматом»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября
Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября
10 тур, 2-4 октября – домашняя игра с ЦСКА
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября
11 тур, 17-19 октября – выездная игра с тульским «Арсеналом»
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября
Матчи группового этапа Кубка России – 21-22 октября
12 тур, 23-26 октября - домашняя игра с «Тамбовом»
Второй тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября
13 тур, 30.10 – 2.11 – выездной матч с «Уфой»
Третий тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября
14 тур, 6-8 ноября – домашний матч со «Спартаком»
15 тур, 21-23 ноября – домашний матч с «Ротором»
Четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 24-26 ноября
16 тур, 27-30 ноября – домашний матч с «Сочи»
Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1-3 декабря
17 тур 4-7 декабря – выездная игра с «Зенитом»
Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 8-10 декабря
18 тур, 11-14 декабря – выездная игра с ЦСКА
19 тур, 15-17 декабря - выездная игра с «Тамбовом»
Пауза в сезоне
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы 16-18 февраля, 23-25 февраля
1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля
20 тур, 26.02 – 01.03.2021 - выездная игра с «Краснодаром»
1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта
21 тур, 5-8 марта – домашний матч с «Уфой»
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 9-11 марта
22 тур, 12-15 марта – домашний матч с «Ротором»
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 16-18 марта
23 тур, 19-21 марта – выездной матч со «Спартаком
Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта
24 тур, 3-5 апреля – домашняя игра с тульским «Арсеналом»
1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 6-8 апреля
25 тур, 9-12 апреля – выездная игра с «Динамо»
1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 13-15 апреля
26 тур, 16-19 апреля – домашняя встреча с «Рубином»
1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля
27 тур, 23-26 апреля - домашняя встреча с «Ахматом»
1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 27-29 апреля
28 тур, 30.04 - 03.05 – выезд к «Химкам»
1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 4-6 мая
29 тур, 7-10 мая, домашняя игра с «Ростовом»
Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая
30 тур, 16 мая, домашняя игра с «Локомотивом»
Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU