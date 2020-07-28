2020-07-28T17:04:34+03:00
Спорт

Календарь матчей «Урала» в РФПЛ 2020/2021: начинаем с «Динамо» и «Рубином»

«КП» публикует календарь матчей «Урала» в РФПЛ 2020/2021
Олег ГАЛИМОВ
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Последний матч 2020 года пройдет в середине декабряПоследний матч 2020 года пройдет в середине декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российская футбольная Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на сезон 2020/21. Вот как выглядит новый чемпионат для ФК «Урал» из Екатеринбурга.

1 тур, 8-11 августа - игра с «Динамо» дома

2 тур, 14-17 августа - игра с «Рубином» на выезде

3 тур, 18-20 августа – игра с «Локомотивом» дома

4 тур, 21-24 августа – игра с «Краснодаром» дома

5 тур, 25-27 августа – игра с «Ростовом» на выезде

6 тур, 28-30 августа – игра с «Сочи» на выезде

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября

7 тур, 11-14 сентября – игра с «Химками» дома

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

Матчи группового этапа Кубка России – 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября – игра с «Зенитом» дома

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9 тур, 25-28 сентября – выездная игра с «Ахматом»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10 тур, 2-4 октября – домашняя игра с ЦСКА

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11 тур, 17-19 октября – выездная игра с тульским «Арсеналом»

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

Матчи группового этапа Кубка России – 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября - домашняя игра с «Тамбовом»

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

13 тур, 30.10 – 2.11 – выездной матч с «Уфой»

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

14 тур, 6-8 ноября – домашний матч со «Спартаком»

15 тур, 21-23 ноября – домашний матч с «Ротором»

Четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 24-26 ноября

16 тур, 27-30 ноября – домашний матч с «Сочи»

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1-3 декабря

17 тур 4-7 декабря – выездная игра с «Зенитом»

Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 8-10 декабря

18 тур, 11-14 декабря – выездная игра с ЦСКА

19 тур, 15-17 декабря - выездная игра с «Тамбовом»

Пауза в сезоне

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы 16-18 февраля, 23-25 февраля

1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля

20 тур, 26.02 – 01.03.2021 - выездная игра с «Краснодаром»

1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта – домашний матч с «Уфой»

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 9-11 марта

22 тур, 12-15 марта – домашний матч с «Ротором»

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 16-18 марта

23 тур, 19-21 марта – выездной матч со «Спартаком

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24 тур, 3-5 апреля – домашняя игра с тульским «Арсеналом»

1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 6-8 апреля

25 тур, 9-12 апреля – выездная игра с «Динамо»

1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 13-15 апреля

26 тур, 16-19 апреля – домашняя встреча с «Рубином»

1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля - домашняя встреча с «Ахматом»

1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 27-29 апреля

28 тур, 30.04 - 03.05 – выезд к «Химкам»

1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 4-6 мая

29 тур, 7-10 мая, домашняя игра с «Ростовом»

Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая

30 тур, 16 мая, домашняя игра с «Локомотивом»

Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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