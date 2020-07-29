2020-07-29T16:42:36+03:00
Общество

ВТБ выдал челябинцам и курганцам более 300 ипотечных кредитов по ставке 6,5%

Общий объем совершенных сделок превышает 580 миллионов рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более чем 300 клиентов в Челябинской и Курганской областях приобрести квартиру в новостройке под 6,5%. Общий объем совершенных сделок превышает 580 млн рублей. В целом по России банк выдал по программе свыше 20 тыс. кредитов на сумму 58,5 млрд рублей.

Наибольшее число кредитов по ипотеке под 6,5% было выдано в Московском регионе (5,2 тыс. сделок на 24,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,9 тыс. сделок на 6 млрд руб.), Республике Татарстан (887 сделок на 2 млрд руб.), Новосибирской области (816 сделок на 1,8 млрд) и Краснодарском крае (902 сделки на 1,7 млрд руб.). Средняя сумма кредита достигла 2,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ занимает порядка 30%.

«Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первого полугодия 2020 г. объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 28% и достиг 387,5 млрд рублей. В мае доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России выросла на 2,6 п.п. в сравнении с апрелем текущего года и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%*.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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