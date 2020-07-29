2020-07-29T16:46:29+03:00
Происшествия

Труп спрятала в огороде: на Урале девушка получила 6 лет колонии за убийство бывшего мужа

Вместе с подельниками она нанесла экс-супругу 15 ударов ножом
Александра СКОРОБОГАТОВА
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Чтобы раскрыть преступление следователям понадобилось 16 месяцев. Фото: СУ СКР по Свердловской областиЧтобы раскрыть преступление следователям понадобилось 16 месяцев. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Сегодня, 29 июля, Свердловский областной суд вынес приговор жителям Алапаевска Веронике Рублевой, Юрию Жильцову и Дмитрия Шестакову, которые в ночь с 22 на 23 октября 2017 убили бывшего мужа Рублевой. Женщина получила шесть лет колонии общего режима с дополнительным наказанием в двух лет лишения свободы. Шестаков и Жильцов – 8 лет и один год.

Трагедия произошла в Алапаевске. Когда потерпевший выходил из бани, Шестаков ударил его металлической трубой по телу, Жильцов – два раза деревянным бруском, а Рублева перерезала горло бывшего мужа после 15 ранений ножом. Причиной убийства стали преступления, совершенные против бывшей жены. В ходе суда троица полностью признала вину.

– Подсудимые признаны виновными в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В СУ СКР региона отметили, что для раскрытия преступления следователям пришлось опросить более 20 свидетелей.

- Чтобы раскрыть это преступление, а также выйти на след подозреваемых и задержать их, сыщикам уголовного розыска понадобилось 1 год и 4 месяца. Вначале был изобличён один из троих фигурантов. Это произошло после того, как представители МВД проверили его алиби на «детекторе лжи». Этот «экзамен» он не прошёл, после чего написал оперуполномоченным явку с повинной. Задержание его подельников было делом времени. Женщина демонстрировала в процессе розыска пропавшего мужчины, что она активно его ищет, прекрасно зная, что его уже давно нет в живых, не без её же участия, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU

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