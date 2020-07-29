На Урале 1600 домов остались без воды и электричества

29 Июль 2020 2020-07-29T14:49:25+03:00

В них живут почти три тысячи человек

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Сегодня, 29 июля, в прокуратуру Невьянска, что в Свердловской области, обратились местные жители. Они пожаловались, что у них нет ни электричества, ни воды. Отрезанными от благ остались 1600 домов, а также 42 социальных объекта в поселке Вересковый и Невьянске на улицах Дзержинского, Карла Маркса, Чапаева, Матвеева, Малышева и других. В связи с этим прокуратура начала проверку.

– Отсутствие электроэнергии и холодного водоснабжения связано с аварией на сетях электроснабжения. Поломка повлекла прекращение поставки воды с Романовского водозабора. – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, были вызваны должностные лица коммунальных служб и органов местного самоуправления, ответственных за предоставление населению жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU