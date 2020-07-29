2020-07-29T13:43:50+03:00
Общество

Какие больницы Екатеринбурга возвращаются к нормальному режиму работы

Из-за снижения числа новых случаев коронавируса власти решили расформировать несколько «ковидных» госпиталей
Мария Трапезникова
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Из-за снижения числа новых случаев коронавируса власти решили расформировать несколько «ковидных» госпиталей и вернуть их в обычный режим работыИз-за снижения числа новых случаев коронавируса власти решили расформировать несколько «ковидных» госпиталей и вернуть их в обычный режим работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние семь дней на Среднем Урале фиксируется существенное превышение (больше, чем на 1000) числа выздоровевших над новыми случаями коронавируса. Так, с 23 по 29 июля в области выявлено 1683 новых случая заболевания. За это же время медики вылечили 2714 человек.

- Кроме того, мы констатируем, что некоторые больницы региона начали давать нулевой показатель по поступлениям, что также сказывается на общем высвобождении коечного фонда и позволяет нам возвращать в «докоронавирусный» режим работы некоторые нашли клиники, - рассказали вице-губернатор Павел Креков.

К нормальному режиму работы возвращаются первые три больницы: ОДКБ №1, Областная психиатрическая больница и нейрохирургический корпус ГКБ №40 Екатеринбурга.

Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано уже больше 20 тысяч заболевших COVID-19. Из них больше 15 тысяч медикам удалось полностью вылечить, еще 251 человек, к сожалению, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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