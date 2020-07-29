2020-07-29T12:48:46+03:00
Общество

На Урале от коронавируса умерли еще восемь человек

Всего в регионе 251 погибших
Мария Трапезникова
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На Урале от коронавируса умерли еще восемь человекНа Урале от коронавируса умерли еще восемь человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще восемь смертей от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. А всего в регионе с начала пандемии погиб 251 человек. В сегодняшнюю статистику попали также 223 случая COVID-19. Больше всего – в Екатеринбурге (+175).

Всего же заболевших в области перевалило за 20 тысяч – 20157. 137 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 124 – в реанимациях, из них 64 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские врачи сумели выписать 15635 человек. Только за сутки вылечились 624 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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