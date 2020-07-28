2020-07-28T15:10:25+03:00
Общество

ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения

Связаться с контактным центром можно через функцию «Позвонить в банк»
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Клиенты ВТБ смогут обратиться к специалистам банка через мобильное приложение ВТБ Онлайн на Android и iOS. Связаться с контактным центром можно через функцию «Позвонить в банк».

Звонок через мобильное приложение – это безопасный и надежный канал связи для клиентов банка. Такой звонок можно совершить из любой точки мира бесплатно для клиента, без использования роуминга или минут связи: пользователю нужен только интернет.

«Раньше клиенты могли позвонить в банк только по телефону. При этом при звонке по России оплата с них не взималась, но если клиент звонил из заграницы, то за общение с сотрудником банка он платил приличные деньги. Теперь любой пользователь ВТБ Онлайн сможет абсолютно бесплатно позвонить в банк и решить свой вопрос – достаточно иметь мобильное приложение и доступ в интернет», - отметил Григорий Сальников, начальник управления «Единая клиентская идентификация» банка ВТБ.

ВТБ напоминает, что клиенты могут связаться со специалистами контакт-центра по телефону 8-800-100-24-24, короткий номер 1000 или через приложение ВТБ Онлайн. Кроме того, через боты в ВТБ Онлайн, мессенджерах Viber и WhatsApp можно получить консультации по продуктам банка.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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