В Первоуральске зафиксировали три вспышки COVID-19
Сразу в нескольких городах Свердловской области зафиксирована сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. В частности – в Нижнем Тагиле и Первоуральске. В последнем городе на этой неделе зафиксировали сразу три вспышки COVID-19.
- Крупных вспышек нет. В Первоуральске – только небольшие, по 10 человек. Сейчас над ними работают специалисты, - рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков.
При этом, по словам чиновника, в Свердловской области значительно снизилось число тех, кто заражается коронавирусом. Хотя ежедневный прирост, согласно официальной статистике, составляет больше 200 человек. А всего в регионе зафиксировано почти 20 тысяч заболевших (из них 15 тысяч выздоровели).
ИСТОЧНИК KP.RU
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