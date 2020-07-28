2020-07-28T15:09:07+03:00
Общество

В Первоуральске зафиксировали три вспышки COVID-19

По словам вице-губернатора Павла Крекова, они небольшие
Мария Трапезникова
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В Первоуральске зафиксировали три вспышки COVID-19В Первоуральске зафиксировали три вспышки COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в нескольких городах Свердловской области зафиксирована сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. В частности – в Нижнем Тагиле и Первоуральске. В последнем городе на этой неделе зафиксировали сразу три вспышки COVID-19.

- Крупных вспышек нет. В Первоуральске – только небольшие, по 10 человек. Сейчас над ними работают специалисты, - рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков.

При этом, по словам чиновника, в Свердловской области значительно снизилось число тех, кто заражается коронавирусом. Хотя ежедневный прирост, согласно официальной статистике, составляет больше 200 человек. А всего в регионе зафиксировано почти 20 тысяч заболевших (из них 15 тысяч выздоровели).

ИСТОЧНИК KP.RU

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