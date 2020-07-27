2020-07-27T14:01:55+03:00
Общество

ВТБ в Свердловской области выдал ипотеку под 6,5% на 1,25 миллиардов рублей

По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской области более 1,6 тысяч заявок
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской области более 1,6 тыс. заявок на общую сумму 3,9 млрд рублей. Из них уральцы уже получили в ВТБ 580 кредитов на сумму 1 млрд 250 млн рублей. Средний размер займа по программе – 2 млн 150 тысяч рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: «Все больше уральцев оформляют льготную ипотеку, чтобы реализовать мечту о новом жилье. Наш регион входит в ТОП-5 по стране по выдачам в рамках данной программы, и ее популярность продолжает расти. Так, благодаря расширению условий увеличивается доля сделок для покупки двух-, трехкомнатных квартир».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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