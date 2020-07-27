2020-07-27T11:31:43+03:00
Общество

От коронавируса умерли еще четыре уральца

Всего в регионе 240 погибших
Мария Трапезникова
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От коронавируса умерли еще четыре уральцаОт коронавируса умерли еще четыре уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Свердловской области подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии – 240 погибших. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали еще 252 случая заражения. Больше всего заболевших – из Екатеринбурга (+198). Также новыми пациентами стали жители Первоуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов.

Всего в регионе зафиксировано 19725 случаев заражения COVID-19.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 14502 человека. Только за сутки из больниц выписали 144 пациента.

- Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе. – Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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