В Екатеринбурге сгорела квартира, в которой был маленький мальчик

27 Июль 2020 2020-07-27T07:06:00+03:00

К счастью, ни он, ни другие жильцы не пострадали

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В минувшие выходные, 25 июля, в Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:44 о том, что на улице Вильгельма де Геннина на восьмом этаже горит квартира. На место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади 20 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Академическом сгорела квартира, в которой был ребенок.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Из подъезда прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали 30 человек, из них пять детей. Как рассказали очевидцы, в квартире, где произошел пожар, находился маленький мальчик. Его родителей не было дома, а он хотел самостоятельно пожарить сосиски. К счастью, ни он, ни другие жильцы не пострадали. С огнем удалось справиться уже через 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU