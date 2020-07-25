«Зенит» вырвал победу в самом конце: в Екатеринбурге завершился финальный матч Кубка России

25 Июль 2020 2020-07-25T19:42:06+03:00

Вратарь "Химок" Илья Лантратов несколько раз спасал ворота от атак питерцев во главе с Артемом Дзюбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На поле «Екатеринбург-Арены» несколько минут назад завершился финальный матч Кубка России по футболу сезона 2019/2020. В финале сошлись питерский «Зенит» и подмосковные «Химки».

Согласно коэффициентам букмекеров, шансы «Зенита» на успех оценивались в 14 раз выше, чем шансы химчан. Прогноз подтвердился. Хотя вырвать победу питерцам было непросто. Во многом это была заслуга вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Нападающим «Зенита» долго не удавалось продавить оборону химчан. Забить в ворота «Химок» «Зениту» удалось лишь в конце второго тайма. Арбитр назначил пенальти после того, как один из защитников сфолил на Малкоме. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба - 1:0.

Напомним, что у «Урала» также был шанс сыграть в финальном матче Кубка России. Но надежда на это ушла после поражения от «Химок». После этого проигрыша главный тренер "шмелей" Дмитрий Парфенов объявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU