«Проиграли самый важный матч года»: после поражения «Химкам» главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов объявил об отставке

Сегодня, 19 июля, футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге встретился с «Химками» и проиграл со счетом 1:3. А сразу после этого главный тренер уральской команды Дмитрий Парфенов в комментарии журналистам федерального телеканала объявил, что подает в отставку.

- Мы провалили игру. Команду я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство и болельщиков и игроков, - заявил тренер «Урала» в эфире «Матч ТВ».

Матч проходил в Екатеринбурге. Фото: ФК «Урал»

Позже Дмитрий Парфенов объяснил, с чем было связано это решение.

- Проиграли самый важный матч года Конечно должен кто-то отвечать, наверное, главный тренер. Надо выходить на жилах хорошей игрой красивой и выжимать, выжимать. Здесь оправданий нет. «Химки» поздравить и пожелать удачи.

К слову, руководство «Химок» после игры отметило, что победа не далась им легко.

- Три мяча забить на поле «Урала» - это многого стоит, - сказал после матча Сергей Юран, главный тренер ФК «Химки». - Мы доказали, что мы команда премьер-лиги, финалисты кубка.

Главным тренером «Урала» Дмитрий Парфенов стал в 2018 году. К его части стоит сказать, что в прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Кубка России.