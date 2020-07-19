На Екатеринбург-Арене «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3

19 Июль 2020 2020-07-19T15:32:58+03:00

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В Екатеринбурге сегодня, 19 июля, прошел матч в рамках полуфинала ОЛИМП Кубка России. Наша команда «Урал» встретилась с «Химками». Игра проходила на «Екатеринбург-Арене». К сожалению, состязание обернулось для уральских игроков поражением.

- Обе команды начали матч достаточно активно, «Урал» старался доминировать и навязывать свою игру, но, к сожалению, уже на 11-й минуте гости открыли счет, - объясняют в пресс-службе ФК «Урал».

Второй мяч «шмели» пропустили на 36-й минуте. А в следующей за этим атаке уже и третий мяч.

- На 43-й минуте «Урал» пошел в атаку и создал опаснейший момент: после подачи в штрафную Августиняк бил головой в упор, но мяч обидно попал в перекладину, - добавляют в клубе. - С самого начала второго тайма «Урал» пытался отыграться, но «Химки» играли надежно и практически не допускали ошибок. На 73-й минуте Андрей Панюков смог отличиться и сократить отставание, пробив левой ногой из-за штрафной площади в дальний угол ворот после передачи Погребняка!

Но этого успеха для победы было недостаточно. Времени отыграться уже не оставалось. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU