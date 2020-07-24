Мэр Екатеринбурга запретил разрушать исторический облик площади Уралмаша

24 Июль 2020 2020-07-24T14:35:47+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в пятницу, 24 июля, объехал Орджоникидзевский район, посетив проблемные и перспективные для развития территории. Больше всего времени мэр уральской столицы провел на площади Уралмаша, к которой примыкают несколько улиц, которые лучами уходят вглубь района.

Мэр Екатеринбурга защищает площадь Уралмаша.Александр Высокинский запретил портить историческую застройку площади Уралмаша. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

Высокинский обратил внимание на площадку за закрытой гостиницей «Мадрид», где сейчас идет разбор старых конструкций.

- Слышал, что тут 40 этажей хотят поставить за здание. Нет. Это место, оно историческое. Здесь вырос весь Уралмаш, он сюда весь придет, если мы начнем ставить вот эти стеклянные высотки. Это не про то, - отреагировал глава Екатеринбурга.

Александр Высокинский проехался по Уралмашу и его чиновникамФото: Алексей БУЛАТОВ

Также мэр Екатеринбурга обратил внимание на строительную площадку на площади между проспектом Орджоникидзе и улицей Ильича. Глава города запретил здесь строить «стеклянный офисник». Концепт здания должен соответствовать исторической застройке главной площади Уралмаша.

Во время объезда Высокинский заявил, что город должен постепенно отказываться от железных ограждений на перекрестках улиц. Их необходимо заменять на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU