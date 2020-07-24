Мэр Екатеринбурга: городу не нужны ограждения на перекрестках

24 Июль 2020 2020-07-24T11:57:20+03:00

Александр Высокинский считает, что их нужно заменить на камеры видеонаблюдения

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в пятницу, 24 июля, провел объезд Орджоникидзевского района, осмотрев проблемные и перспективные в плане развития места.

Во время «рейда» мэр уральской столицы затронул вопрос о безопасности аварийных перекрестков. Вопрос актуален: сегодня утром скончалась девочка, пострадавшая в ДТП на «проклятом перекрестке» улиц Стачек и Энтузиастов на Эльмаше.

На Уралмаше немало проблемных точек, но и перспективы большиеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы сегодня на этом перекрестке были, где недавно поставили светофор. Помните этот трагический случай? Девочка у нас, к сожалению, сегодня умерла. Светофор мы там поставили. Дальше будем смотреть развитие схемы. Светофоры нужны, но и правила ПДД должны соблюдаться, - рассуждает Александр Высокинский.

По его словам, городу нужно отказываться от установки ограждений, которые разделяют пешеходную и проезжую часть, а также установлены на перекрестках, чтобы пешеходы не выбегали на дороги на красный сигнал светофора.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объехал Уралмаш.Мэр Екатеринбурга проинспектировал Орджоникидзевский район. По его словам: город должен отказаться от ограждений у дорог. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

- В другие города приезжаешь у них там одни ГОСТы, у нас по-другому. Мы их ставим, эксплуатируем, по 40-50 миллионов рублей из бюджета в год уходит на это. Еще потом и не почистишь толком, - рассказывает Александр Высокинский. – Будем работать с нашими коллегами из ГИБДД, они нам дают эти предписания. Надо будет от оградок уходить, а камеры ставить.

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