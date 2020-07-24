«Уральские авиалинии» опровергли информацию о вспышке коронавируса среди сотрудников

24 Июль 2020 2020-07-24T12:18:13+03:00

По их данным, за все время пандемии заразились только несколько человек

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Не так давно среди СМИ стала появляться информация о вспышке коронавируса в Авиационно-техническом центре авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбурге. Сегодня пресс-служба официально опровергла эту информацию, отметив, что за все время пандемии заболели только несколько сотрудников.

- В АТЦ работает более 600 сотрудников, и за период пандемии было выявлено всего несколько заболевших, - рассказали там. – Авиакомпания строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения вируса.

Сейчас на всех объектах авиакомпании введен строгий масочный режим, организована бесконтактная термометрия и обработка рук. Все сотрудники постоянно проходят тестирование на коронавирус методом ПЦР. А в помещениях проводится ежедневная дезинфекция всех поверхностей.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области почти 19 тысяч заболевших. Из этого числа больше 13 тысяч медикам удалось поставить на ноги. Еще 220 человек, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU