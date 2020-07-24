2020-07-24T11:10:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Многие жители Екатеринбурга продолжают носить защитные маскиМногие жители Екатеринбурга продолжают носить защитные маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирусом заболели 248 человек, а общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло 18 981.

Большая часть новых заболевших - из Екатеринбурга (+118). Также коронавирус диагностирован у жителей Первоуральска, Нижнего Тагила, Режа, Кировграда, Верхней Пышмы, а также других населенных пунктов Свердловской области.

В день заглядывания в будущее екатеринбургский астролог предсказала новые катаклизмы до конца года

00:00
00:00

За сутки на Среднем Урале зарегистрированы семь смертей от COVID-19, всего же за период с начала февраля в регионе от коронавируса скончались 220 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По данным на сегодняшний день полностью победили болезнь 13 816 человек, в том числе 461 пациента за последние сутки.

Нужна ли екатеринбуржцу дача в XXI веке?

00:00
00:00

На этой неделе от вируса скончались министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев, известный фотограф Илья Строков, а также несколько врачей, которые работали с пациентами, зараженными COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области нашли многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом. Росздравнадзор опубликовал результаты проверки (подробнее)

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19. На Среднем Урале готовят ещё 2 126 коек для зараженных коронавирусом (подробнее)

В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи. 16 новых бригад уже вышли на работу (подробнее)

«Уральский приборостроительный завод» возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М». Одним из первых заказчиков стал «Ростех», госкорпорация потратит 7,3 миллиарда рублей на покупку 6 711 аппаратов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
30 июля откроются все филиалы Музея истории Екатеринбурга, кроме Водонапорной башни
«Идет отставание от графика на 1,5 месяца»: в Екатеринбурге полностью возобновляют работы по благоустройству парка за Дворцом молодежи
В Екатеринбурге умер известный фотограф, который болел COVID-19
СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах
Жителям Нижних Серег, пострадавших от потопа, вернули холодную воду
«Не уступил дорогу»: в центре Екатеринбурга байкер получил множество переломов в жесткой аварии
В Екатеринбурге закрыли смертельно опасную крановую эстакаду
В Екатеринбурге бизнесмена отправили под суд за то, что он задолжал зарплату своим сотрудниками
Шаньги, грибочки и пельмени: Урал вошел в топ регионов России с самой вкусной едой
В Свердловской области локализовали половину действующих пожаров
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
На перекрестке Малышева – Восточная серьезное ДТП: столкнулись мотоцикл и иномарка
В Екатеринбурге определились с обликом парка у Дворца молодежи
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по переулку Широкому
Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев