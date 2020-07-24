Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирусом заболели 248 человек, а общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло 18 981.

Большая часть новых заболевших - из Екатеринбурга (+118). Также коронавирус диагностирован у жителей Первоуральска, Нижнего Тагила, Режа, Кировграда, Верхней Пышмы, а также других населенных пунктов Свердловской области.

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За сутки на Среднем Урале зарегистрированы семь смертей от COVID-19, всего же за период с начала февраля в регионе от коронавируса скончались 220 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По данным на сегодняшний день полностью победили болезнь 13 816 человек, в том числе 461 пациента за последние сутки.

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На этой неделе от вируса скончались министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев, известный фотограф Илья Строков, а также несколько врачей, которые работали с пациентами, зараженными COVID-19.

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