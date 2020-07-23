От коронавируса погибли еще три уральца

23 Июль 2020 2020-07-23T11:31:55+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки подтвердились еще три смерти от коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 213 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сводке за 23 июля – 249 новых случаев заражения. Всего же их – 18733.

Состояние 189 пациентов оценивается как тяжелое. 155 из них – в реанимациях, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. Число уральцев, которые находятся в состоянии средней тяжести – 726. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Статистика по коронавирусу на 23 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии медики сумели вылечить 13365 человек. Только за сутки из больниц было выписано 444 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU