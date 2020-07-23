За сутки на Среднем Урале COVID-19 заболели еще 249 уральцев

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще 249 случаев коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+140). Также новыми пациентами стали жители Режа, Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска и других муниципалитетов. За все время пандемии в регионе зафиксировано 18733 случая заражения.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиком находятся 5487 человек. 187 пациентов – в тяжелом состоянии, из них 155 – в реанимации, 66 подключены к аппаратам ИВЛ. Кстати, по словам вице-губернатора Павла Крекова, число уральцев, подключенных к ИВЛ, за последние несколько дней сократилось на 2% - и это не может не радовать.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но за минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще три смерти от коронавируса. А всего с начала пандемии скончались 213 человек. Вчера мы писать о том, что от COVID-19 умер министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. Ему было 43 года.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели полностью вылечить 13367 пациентов. Только за сутки из больниц выписали 444 человека. Также вице-губернатор рассказал, что в свердловских больницах число свободных коек увеличилось на 6%. Это значит, что кого-то врачи выписали, кто-то отправился долечиваться в места временной изоляции, а кто-то – дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

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